Van Aert doet Tour-baas denken aan Hinault: "Hij verdeelt en heerst, maar stelt zich bij momenten volledig in dienst"

Iedereen laat zich lovend uit over Van Aert, dus ook de Tour-baas. Een vergelijking met Hinault komt er zelfs aan te pas. En dat is een vijfvoudig, jawel, Tourwinnaar.

In Het Laatste Nieuws geeft Tour-baas Christian Prudhomme zijn beschrijving van Wout van Aert. "De gedroomde vertegenwoordiger van het nieuwe wielrennen. Er zijn er nog andere. Van der Poel, Alaphilippe, Pogačar... Maar Van Aert heeft echt een andere dimensie bereikt. Wat uitzonderlijk is, is dat hij elk van de hem toegewezen missies 100% kan realiseren, in welke rol dan ook."

© photonews

Prudhomme heeft in het verleden nog zo'n renner gekend. "Ik noem hem een beetje de Bernard Hinault van zijn tijd. Hinault was een generaal of maarschalk - noem het zoals je wilt - die tegelijk ook gewoon soldaat kon zijn. Dat heeft Wout ook. Hij heerst en verdeelt, maar stelt zich bij momenten volledig in dienst."

Velen speculeren graag of Van Aert al dan niet de Tour zou kunnen winnen. Prudhomme doet dat ook. "Wat je je kan afvragen: wat als Wout niet de hele tijd 'Superdomestique' zou spelen? Welk resultaat zou dat geven? Ik heb helaas het antwoord niet. Maar de vraag laat zich stellen, incontestablement."