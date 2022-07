VOORBESCHOUWING: Van Vleuten favoriete in eerste Tour de France Femmes, Kopecky gaat voor ritzeges

Met de eerste Tour de France Femmes lonkt een historisch moment. Van Vleuten zal als favoriete deze koers - die als een eerste Tour voor vrouwen in het moderne wielrennen gezien wordt - aanvatten.

Zondag begint het dan eindelijk: de eerste Tour de France Femmes! Het Tour-circus gaat dus gewoon nog even door. De mannen rijden zondag hun laatste rit, de vrouwen hun eerste. Voor Annemiek van Vleuten is het de start van haar jacht op een eerste eindzege in de Tour. De winnares van de Giro wil voor de dubbel gaan. Het zwaardere werk is in het vrouwenpeloton de laatste jaren op haar lijf geschreven.

Geen redenen dus om te denken dat Van Vleuten niet opnieuw het verschil zou kunnen maken met haar demarrages bergop. Al is er uiteraard wel concurrentie. Die moet in de eerste plaats komen van haar landgenote Demi Vollering, die de Giro oversloeg om in de Tour te kunnen uitpakken. Elisa Longo Borghini reed de Giro wel en zal ongetwijfeld zich ook actief tonen op de Franse wegen.

Niet elke dag draait uiteraard rond het algemeen klassement. De eerste rit speelt zich af in Parijs: de rensters rijden van de Eiffeltoren naar de Champs-Élysées. Daar kunnen de sprintbommen hun hartje ophalen. Dan denken we in de eerste plaats aan Lorena Wiebes, maar ook Lotte Kopecky is ongetwijfeld gebrand op die eerste gele trui.

Vele rensters zullen dromen van 'le maillot' jaune en daarom zijn die eerste vlakke ritten zo belangrijk. Dat is voor Lotte Kopecky niet anders. Ook de oplopende aankomst in Épernay is iets voor haar. Daar kan ze de dames die het van een pure sprint moeten hebben misschien wel afschudden. Als daar blijkt dat Kopecky top is, kan de groene trui ook een potentieel doel worden.

Veel om naar uit te kijken dus. Krijgen we opnieuw iemand van Belgische nationaliteit die beslag kan leggen op de groene trui? Wie pronkt aan het eind in de gele trui? In elk geval zal er geschiedenis geschreven worden in de eerste Tour de France Femmes. Op de ontknoping hoeven we geen drie weken te wachten. Hieronder alvast het volledige rittenschema.

24/07 eerste rit: Parijs - Parijs (81,6 kilometer)

25/07 tweede rit: Meaux - Provins (136,4 kilometer)

26/07 derde rit: Reims - Épernay (133,6 kilometer)

27/07 vierde rit: Troyes -Bar-sur-Aube (126,8 kilometer)

28/07 vijfde rit: Bar-le-Duc - Saint-Dié-des-Vosges (175,6 kilometer)

29/07 zesde rit: Saint-Dié-des-Vosges - Rosheim (128,6 kilometer)

30/07 zevende rit: Sélestat - Le Markstein (127,1 kilometer)

31/07 achtste rit: Lure - La Super Planche des Belles Filles (123,3 kilometer)