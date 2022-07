Wiebes gaat voor gele droom op de Champs en qua beleving zit het al goed: "Dit jaar geen drie maar vier weken Tour"

De Tourstart voor vrouwen komt nu echt dichtbij. Lorena Wiebes hoopt haar gele droom op de Champs-Élysées in vervulling te laten gaan.

Als spurtbom pur sang kan Wiebes niet anders dan zondag voor ritzege en geel gaan in de openingsetappe. "Het is een uitzonderlijke kans omdat het meteen de rit met aankomst op de Champs-Élysées is. Het is bijzonder dat je dan als sprinter zijnde meteen de gele trui kan pakken. Het gaat mooi en boeiend zijn. Dat betekent ook wel dat er meteen druk op ligt, maar die druk leg ik ook mezelf op. Die komt nooit vanuit de ploeg."

Er komen later sowieso nog kansen in de Tour de France Femmes, maar dan is die leiderstrui daar misschien niet aan gekoppeld. In haar dromen ziet de sprintster van DSM zich al in het geel staan. "Sinds het parcours bekend is gemaakt, is dit van in het begin al wel een doel. Ik hoop dat het lukt."

Iedereen heeft echt naar de Tour toegewerkt

De Tour is al maanden hét thema in het vrouwenpeloton en eindelijk is het nu bijna zover. "Iedereen heeft er echt naar toegewerkt. Het leeft al van in het begin. Het gaat bijzonder worden, het is iets om naar uit te kijken. Ik ben blij dat de Tour voor vrouwen aansluit op die van de mannen en niet de hele tijd tegelijkertijd gereden wordt. Ik hoop dan ook dat we de volledige belangstelling gaan krijgen. Het is dit jaar geen drie maar vier weken Tour."