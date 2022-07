Bondscoach Sven Vanthourenhout maakt de namen voor het EK tijdrijden bij de mannen in München bekend

Sven Vanthourenhout heeft de selectie van het EK tijdrijden bij de mannen bekend gemaakt. Hij maakte ze bekend in Vive le Vélo.

Na de tijdrit in de Tour was Sven Vanthourenhout te gast in Vive le Vélo. Daarin maakte hij de namen voor het EK tijdrijden bij de mannen bekend. Dat gaat op 17 augustus in München door.

Yves Lampaert en Rune Herregodts zullen het EK tijdrijden afwerken. Lampaert was al 2 keer Belgisch kampioen tijdrijden. Dit jaar is hij de vice-Belgisch kampioen. Ook won hij de openingstijdrit van de Tour. Herregodts is een tweedejaarsprof en werd dit jaar 4e op het BK tijdrijden. Vorig jaar reed hij al het EK tijdrijden. Hij werd daarin 13e.

De andere namen voor het EK wielrennen in München maakt Vanthourenhout maandag bekend.