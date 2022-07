🎥 Arnaud De Lie maakt het met machtige spurt opnieuw waar voor Lotto Soudal en is de snelste in Rochefort

Wat mogen ze bij Lotto Soudal blij zijn met Arnaud De Lie. De Waalse boerenzoon was in Rochefort in de spurt ruimschoots te snel voor zijn concurrenten.

In de derde etappe van de Ronde van Wallonië, van Wezet naar Rochefort, koerste het peloton 195,6 kilometer over glooiende wegen. Al was parcours mogelijk net niet zwaar genoeg om een sprint te ontlopen. Met een oplopende aankomst maakten ook de punchers een goede kans, al waren de laatste vijftig meter weer vlak.

Met nog vijf kilometer te gaan plaatste Kevin Vauqélin zijn aanval. De Fransman van Arkéa-Samsic was vastbesloten om de sprinters te verrassen. Ondertussen was het achteraan alle hens aan dek. Met Tim Merlier moest een belangrijke naam lossen.

Vauquelin dook met een voorsprong van acht seconden onder de rode vod, maar dat was niet voldoende om voorop te blijven. Toch sprinten dus en De Lie zette zijn machtsexploot in. Op zijn sprint had niemand ook maar enig antwoord. Biniam Girmay werd tweede, Axel Laurence derde. Robert Stannard blijft leider in de Ronde van Wallonië.