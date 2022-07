Geraint Thomas bereikt maximum met podiumplek: "Heel Jumbo-Visma geweldig, maar Van Aert grandioos in elke rit"

Geraint Thomas stond toch maar mooi op het Tour-podium. Het maximum. Wout van Aert en Jumbo-Visma waren zo indrukwekkend dat Thomas aan Tourwinst niet moest denken.

"Het is een ongelooflijk zware Tour de France geweest", blikt de derde uit het klassement na afloop terug. "We kenden lastige momenten in de ploeg, met veel jongens die door ziekte niet in vorm waren, en toch waren we in staat om met mij een podiumplaats af te dwingen. Het voelt speciaal aan, en ook enigszins als een opluchting, om daar deel uit van te maken."

"De sfeer in de ploeg was uitstekend. Dat is de sleutel, want we mogen niet vergeten dat het een ploegsport is. We hebben beloftevolle talenten in onze ploeg, we zullen succesvol kunnen zijn in komende edities van de Tour", maakt Thomas zich sterk.

Wout van Aert is zo'n ongelooflijke renner

In de Tour van 2022 viel niet op te tornen tegen de overmacht van Jumbo-Visma. "We hebben alles geprobeerd wat we konden. Wout van Aert is zo'n ongelooflijke renner. Heel Jumbo-Visma was geweldig doorheen de Tour de France, maar Van Aert in het bijzonder was grandioos in elke rit. Zonde dat hij voor een rivaliserende ploeg rijdt!"