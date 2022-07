Intermarché-Wanty-Gobert heeft renner in top 10 in de Tour: "Op Champs-Elysées aangekomen als gelukkig man"

Intermarché-Wanty-Gobert kan zeggen dat het aan het eind van de Tour een renner in de top 10 heeft. Dat is niet veel ploegen gegeven.

Een ritzege behalen lukte ondanks verwoede pogingen net niet. Een doel dat de ploeg wel bereikte, was het veiligstellen van een toptiennotering voor Louis Meintjes. "Ik ben blij. Het had nog veel beter kunnen zijn als ik in de tijdrit een goede dag kende, maar dit soort dingen gebeurt in het wielrennen", verwijst de Zuid-Afrikaan naar het feit dat hij op de voorlaatste dag nog zakte van plek 6 naar plek 8.

Er was een heel goede spirit in de ploeg

De klimmer is wel zo realistisch dat hij het grotere plaatje bekijkt. "Als ik terugkijk op de Tour de France in zijn geheel, is het heel goed geweest. De ploeg heeft er echt voor gevochten. Er was een heel goede spirit in de ploeg. Ik denk dat we uit iedereen het beste hebben kunnen halen. We kunnen blij zijn over onze Tour de France."

"Ik ben hier op de Champs-Elysées aangekomen als een gelukkig man", vertelde Meintjes aan de aankomst in Parijs. "Wat ik nu nog verwacht? Dit te kunnen vieren."