Onverwachte chaos met valpartijen en waaiers bij de vrouwen: Marianne Vos pakt rit, geel én groen

Neen, de vrouwen maakten er geen saaie rit van, het was chaos alom. Marianne Vos pakt geel, groen en de ritzege.

Van de rit van Preaux naar Provins werd eigenlijk weinig verwacht: het zou over een vlak parcours op naar een massasprint gaan. Niets was echter minder waar. Eerst werd al een kopgroep met Stultiens, Gerritse, Gafinovitz en Raaijmakers tot de orde geroepen. Voorts was het zenuwachtigheid troef in het peloton en dat resulteerde in een reeks van vele valpartijen.

In de aanloop naar een tussensprint op 25 kilometer van de meet ontplofte de koers helemaal. Met dank aan een aanval van Van der Duijn. Wie zich niet vooraan meldde, was de Italiaanse Cavalli. Ook zij ging tegen de grond. Na afloop van de rit volgde het nieuws over haar opgave: exit van één van de favorieten.

KOPGROEP VAN ZES

Door de waaiers werd het peloton enorm uitgedund. Enkel Balsamo, Longo Borghini, Vos, Niewiadoma en Persico sprongen nog naar Van der Duin toe en zo ontstond een kopgroep van zes. Balsamo reed zich leeg in dienst van Longo Borghini, maar Vos pakte uit met een snedige versnelling waar niemand een antwoord op had. Vos is ook de nieuwe leidster en heeft meteen ook het groen beet. De Wilde werd zevende, Kopecky negende.