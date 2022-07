Wie rijdt welk na-Tourcriterium? Wout Van Aert in Roeselare en Herentals, Jasper Philipsen en Yves Lampaert in Aalst

De Tour de France is gedaan. Daarna volgen de traditionele na-Tourcriteriums. Ontdek de namen voor Aalst, Roeselare, Herentals en Putte.

De 1e is al meteen een dag na de Tour. Die gaat door in Aalst. Jonas Vingegaard zei in extremis af. Ook Wout Van Aert had al enkele weken geleden laten weten dat hij niet komt. Wel van de partij zijn Yves Lampaert en Jasper Philipsen. Ook onder meer Geraint Thomas, Edward Planckaert, Guillaume Van Keirsbulck, Amaury Capiot, Frederik Frison, Brent Van Moer en Florian Vermeersch zijn erbij.

Een dag later volgt al Roeselare. Daar is Van Aert wel bij. Ook Lampaert is opnieuw van de partij. De fans van Tom Pidcock kunnen ook afzakken. Alsook die van Tiesj Benoot, Jelle Wallays en Van Keirsbulck.

Op 28 juli rijdt Van Aert een thuiswedstrijd in Herentals. Tim Merlier, Dries Van Gestel en Senne Leysen zullen ook te bewonderen zijn.

Philipsen zal ook nog op 31 juli in Putte te bewonderen zijn. Net als Kobe Goossens. Ook fans van Ceylon Carmen Alvarado en Annemarie Worst kunnen terecht in Putte.