🎥 Australische rijdt vol in op valpartij met favoriete Marta Cavalli: "Ik dacht dat er nog een gaatje was"

Marta Cavalli heeft moeten opgeven in de Tour de Femmes. Dat was al bekend. De Australisch kampioene Nicole Frain reageerde achteraf bij Eurosport.

Het was een van de beelden van de dag tijdens rit 2 van de Tour de France Femmes. Er gebeurde een valpartij en Marta Cavalli werd opgehouden. Australisch kampioene Nicole Frain reed vol op haar in. Het gevolg was een opgave voor Cavalli.

Cavalli liep door die val een schedel-, hoofd- en rugtrauma op. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. Daaruit bleek dat er geen bijkomstige breuken of andere blessures waren. Cavalli werd wel ter observatie in het ziekenhuis gehouden.

REACTIE NICOLE FRAIN

Frain reageerde na de rit bij Eurosport over de val: "Zelf is alles in orde met mij. Ik kwam terug van een val. Tussen de volgwagens kon ik weer korter bij het peloton komen. Het ging heel snel. Er was daar opnieuw een val. Ik zag een gaatje en dacht dat ik ertussen kon. Dat ging dus niet. Ik kwam er snel aan en het was er niet naast. Er waren wel meer valpartijen. Er was veel wind en iedereen wou in positie blijven. Het was hectisch.