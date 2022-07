De broer van Lorena Wiebes getuigt over zijn drugsverslaving: "Verslaafd zijn, blijf je je hele leven"

Lorena Wiebes is op dit moment een van de snelste van het wielerpeloton, maar privé heeft ze het niet altijd makkelijk gehad. Haar broer was drugsverslaafd.

In de Tour de France Femmes won Lorena Wiebes de 1e rit. Na de finish vroeg ze meteen naar haar broer. Haar broer Enrico is drugsverslaafd geweest. Ook was hij een tijdje dakloos en heel de tijd op zoek naar geld om aan drugs te geraken.

De moeder Wil Wiebes was heel geëmotioneerd. "Onze dochter wint op de Champs-Elysées", zei ze aan Vive le Vélo. "En het was haar droom dat haar broer erbij was. Op een moment was het zo erg met Enrico dat we hem uit ons huis hebben gezet, maar dan konden we niet goed slapen. We vroegen ons af waar hij zou uithangen."

Enrico Wiebes getuigde voor de camera: "Ik ben verslaafd geweest aan cocaïne. Nog steeds eigenlijk, want je blijft je hele leven verslaafd. Nu heeft Lorena haar broer terug. Een beetje toch. Nog niet helemaal, maar dat komt wel. De dag dat Lorena op de Champs-Elysées wint, staat alleszins op nummer 1 bij mij. Niets zal daar boven gaan."