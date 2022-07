Lotto Soudal staat na de Tour weer wat verder weg van een WorldTour-licentie

Lotto Soudal heeft in de Tour geen goede zaak gedaan voor de UCI-ranking die bepaalt welke ploegen een WorldTour-licentie krijgen. Het verschil met een veilige plaats is zo'n 450 punten.

Het is al heel het seizoen geweten. Mogelijk verliest Lotto Soudal zijn WorldTour-licentie voor de volgende 3 jaar. Om dat te voorkomen moeten ze op het einde van het seizoen in de top 18 van de UCI-ranking staan. Die ranking houdt alle UCI-punten van de 10 beste rijders per ploeg bij en dat voor de afgelopen 3 jaar.

In het voorjaar was Lotto Soudal goed bezig. Ze maakten het verschil met plaats 18 goed. Eind juni stonden ze op een veilige 18e plaats, maar de magere Tour heeft weinig goed gedaan voor hun ranking.

SLECHTE MAAND

Ondertussen staat Lotto-Soudal weer op plaats 19 en hebben ze nog nauwelijks punten gesprokkeld. Concurrenten zoals EF Education-EasyPost, Team BikeExchange-Jayco en Israël-Premier Tech deden dat wel. Het gevolg is dat ze volgens La Lanterne Rouge zo'n 450 punten minder hebben dan BikeExchange.

Als die situatie zou blijven, dan degradeert Lotto Soudal uit de WorldTour. Al hebben ze wel nog een houvast. Ze staan in 2022 1e bij de ploegen die niet tot de top 18 behoren. Door die positie zouden ze voor elke WorldTour-wedstrijd een wildcard krijgen. Daarmee zouden we hen de volgende 3 jaren nog altijd in elke WorldTour-wedstrijd kunnen zien.