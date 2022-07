'Mike Teunissen op weg naar Intermarché-Wanty-Gobert'

Mike Teunissen gaat volgend seizoen voor Intermarché-Wanty-Gobert rijden. Dat schrijft Wielerflits.

Jumbo-Visma wou Mike Teunissen graag behouden, weet Wielerflits, maar door de komst van Dylan van Baarle was hij in de pikorde voor het voorjaar en de Tour gedaald. Daarom koos hij ervoor om andere oorden op te zoeken.

Ook Team BikeExchange-Jayco was een optie. Daar zou Teunissen weer loods van Dylan Groenewegen worden. Ook zou hij een vrije rol in het voorjaar krijgen, maar BikeExchange-Jayco is nog niet zeker van een WorldTourlicentie. Daarom wou hij niet voor hen kiezen.

Van Intermarché-Wanty-Gobert was er ook interesse. Dat kwam na de perikelen met Quinten Hermans in een stroomversnelling. Teunissen zou schaduwkopman in de voorjaars- en najaarsklassiekers worden. Ook heeft hij de garantie gekregen dat hij elk jaar een grote ronde mag rijden. Ook wordt hij de lead-out van Biniam Girmay. Al die voorwaarden zouden hem over de streep getrokken hebben om in te gaan op het aanbod van Intermarché-Wanty-Gobert.