Stevig: Quick-Step opnieuw aan het feest in Ronde van Wallonië

In de vierde etappe van de Ronde van Wallonië was het feest voor de vroege vluchters, al werd het nog héél erg spannend aan de streep.

Ook de vierde etappe in de Ronde van Wallonië was het tussen Durbuy en Couvin opnieuw 200 kilometer dokkeren over glooiende wegen.

Ballerini

Een vlucht vertrok en uiteindelijk zouden ze de vluchters niet meer terugzien na een lange dag ploeteren, al was het aan de streep nog heel nipt.

Davide Ballerini won een sprint met vier met héél veel overmacht voor Rojas en Oliveira, het peloton eindigde in de ruime slipstream waardoor er in het klassement niet te veel zal veranderen.