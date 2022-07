"Voelt alsof ik echte rockster ben": Wout van Aert is dé man in Roeselare, maar ... hij wint niet!

In Roeselare was er op dinsdag een pittig natourcriterium, waar Wout van Aert (uiteraard) de grote held was. Maar: hij won niet.

Eerst was er een tijdrit in Roeselare over een rondje van het parcours. Wout van Aert reed hard, maar werd afgetroeft door Jelle Wallays die zo een mooie prijs pakte.

En ook in de hoofdrace was het een andere Belg die met de bloemen ging lopen. En opnieuw was het een lokale held.

Lampaert

Yves Lampaert won namelijk de sprint tegen Wout van Aert, Pidcock vervolledigde het podium in Roeselare. De kans dat van Aert in het eigen Herentals binnen een paar dagen wél wint is veel groter.

De meeste aandacht was wél voor de groene trui: "Dit voelt aan alsof ik een echte rockster ben. Al die aandacht, niet gewoon. Het is alvast niet de bedoeling dat dit een gewoonte gaat worden", klonk het bij Sporza.