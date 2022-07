📷 Bondscoach Sven Vanthourenhout maakt selecties voor EK bekend

Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft zijn selectie voor het EK eind augustus in het Duitse München bekendgemaakt.

Bij de mannen zijn Yves Lampaert, Dries De Bondt, Edward Theuns, Aimé De Gendt, Rune Herregodts, Dries Van Gestel, Bert Van Lerberghe en Tim Merlier van de partij. Herregodts en Lampaert rijden ook de tijdrit.

Bij de vrouwen staan Lotte Kopecky, Sanne Cant, Alana Castrique, Kim De Baat, Valerie Demey, Lone Meertens, Jesse Vandenbulcke en Julie Van de Velde op het lijstje. Van de Velde en Sara Van De Vel komen in het tijdrijden in actie.