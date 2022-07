Christophe Laporte dient kritiek op Jumbo-Visma van antwoord: "Ik hoor wat mensen zeggen"

Christophe Laporte heeft er met Jumbo-Visma een geweldige Tour op zitten. Kritiek op de Nederlandse formatie is er echter ook.

Vooral dan in Frankrijk, het thuisland van Laporte. Die kritiek komt er in de vorm van dopinginsinuaties. "Ik weet dat sommigen niet geloven in onze prestatie", liet Laporte optekenen in L'Équipe. Er is de afgelopen dagen veel kritiek geweest: Het is altijd hetzelfde: niemand gelooft de renner die de Tour wint. Het is zonde dat het wielrennen het zo moeilijk heeft om van dat imago af te geraken."

OOK KRITIEK VOOR LAPORTE

Een verwijzing naar Tourwinnaar Vingegaard, maar ook Laporte zelf krijgt één en ander naar het hoofd geslingerd. "Ik hoor ook wat mensen over mij zeggen: 'Laporte geraakte vroeger niet vooruit en nu wint hij met zijn ploeg de Tour'. Zelfs diegenen die het wielrennen volgen, proberen niet om het te begrijpen."

De ritwinnaar uit de Tour komt zelf met de redenen voor het succes van Jumbo-Visma: financiële middelen, geweldige renners en een goede ondersteuning. "Als je beseft welk budget de ploeg heeft, met renners van dit niveau en een organisatie erom heen, verklaart al veel."