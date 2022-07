Evenepoel met beperkt programma en de nodige lessen naar Vuelta: "Duidelijk gemaakt"

Remco Evenepoel zal enkel de Clasica San Sebastian die zaterdag op de agenda staat als voorbereiding op de Vuelta rijden.

Die les heeft onze landgenoot getrokken na de Ronde van Zwitserland toen hij te vaak gekoerst had. “Zwitserland heeft duidelijk gemaakt dat Remco zo fris mogelijk moet beginnen”, aldus trainer Koen Pelgrim aan Het Nieuwsblad.

Evenepoel blijft tot de start van de Vuelta in Spanje om aan de warmte te wennen. Daar had hij ook last van na de Ronde van Noorwegen. En ook die les heeft men goed onthouden.

De Clasica geldt nog altijd als voorbereiding, maar dat wil niet zeggen dat hij niet koerst om te winnen.