Jan Bakelants boekt na zes jaar nog eens een ritzege

De slotetappe van de Tour de Wallonië is gewonnen door Jan Bakelants. Hij had net genoeg over tegen eindwinnaar Robert Stannard.

Veel kasseistroken in de slotetappe en die hadden Biniam Girmay als grootste slachtoffer. Hij moest geblesseerd afhaken na een valpartij. Een grote groep koplopers kreeg nooit een ruime voorsprong bij elkaar en viel in het slot van de koers helemaal uit elkaar. Op twee kilometer van het einde zette Sep Vanmarcke zich recht om weg te geraken, maar hij kreeg Ballerini met zich mee. Het peloton peuzelde hen snel op. In de slotkilometer zette Jan Bakelants nog even aan. Zijn ploegmaat stopte het peloton af. Bakelants ging dood, maar had net genoeg over om het peloton te snel af te zijn.