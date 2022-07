Yves Lampaert grijpt zijn kans in eigen streek: "Het was het moment om Wout van Aert te kloppen"

Niet Wout van Aert, wel Yves Lampaert heeft dinsdagavond een Natourcriterium gewonnen. In eigen streek rijden haalde het beste - voor zover dat kan na drie weken Tour - in Lampaert naar boven.

"Ik had aan de stem van Wout ondervonden dat hij wat vermoeid was", reageert Lampaert bij VTM na zijn overwinning in het criterium in Roeselare. "Het was het misschien wel het moment om hem te kloppen. Het is wel speciaal. Ik moest alles uit de kast halen om hem te remonteren. Ik heb hem in de laatste meters toch kunnen inhalen."

Op het podium trok Lampaert dan ook de gele trui aan die hij in het begin van de Tour ook een dag mocht dragen. Hoe beleefde Lampi het hele gebeuren? "Het is toch wel bijzonder. Ik heb hier altijd school gelopen in Roeselare. Om hier dan te kunnen winnen, voor al de supporters, is wel tof."

TERUG NAAR FRANKRIJK

Na die weken van inspanning is het nu tijd voor vakantieplannen. Lampaert keert zowaar al snel terug naar Frankrijk. Niet om te koersen deze keer. "De komende dagen vertrekken mijn partner Astrid, zoontje Aloïs en ik naar Frankrijk om wat te rusten en te ontstressen."