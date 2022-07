'Arne Marit keert terug naar het oude nest en keert terug naar Lotto Soudal'

Arne Marit gaat naar Lotto Soudal. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Bij de beloften reed Arne Marit al voor Lotto Soudal. Hij werd daar 2e op het Belgisch kampioenschap voor de beloften. In 2021 ging Marit naar Sport Vlaanderen-Baloise. In het najaar van zijn 1e jaar reed hij enkele uitslagen, zoals de zege in de GP Morbihan.

In zijn 2e seizoen bij de profs kende Marit vooral pech. Hij viel in het voorjaar enkele keren en moest telkens opgeven. Daardoor kon hij nooit echt opvallende uitslagen rijden.

Volgens Het Nieuwsblad gaat Marit naar Lotto Soudal. Het zou al in orde zijn, maar officieel kan die transfer pas vanaf 1 augustus bekend gemaakt worden. Zo zou Marit dus terugkeren naar Lotto Soudal.