Belgische ploegleider van Israël-Premier Tech panikeert niet met het oog op de WorldTour

Israël-Premier Tech is in strijd voor het behoud binnen de WorldTour. Momenteel staan ze op plaats 20. Dat zijn 2 plaatsen onder de degradatiestreep.

Naast Lotto Soudal dreigt ook Israël-Premier Tech uit de WorldTour te vallen. Ze staan op plaats 20 in de UCI-ranking. Dirk Demol is ploegleider bij het team had een gesprek met Het Nieuwsblad.

Demol weet dat iedereen bezig is met die degradatiestrijd. Ook beseft hij dat resultaten rijden de boodschap is, want resultaten zorgen voor punten. Mogelijk loopt Israël-Premier Tech extra punten mis in de Clasica San Sebastian. Ze missen Jakob Fuglsang en Michael Woods. Dat zijn volgens Demol 2 renners die hun punten zouden opleveren.

BLAMAGE

Paniek is er niet bij het team. Demol zegt dat paniek altijd een slechte raadgever is. Ook blijven ze er altijd voor gaan. Ze blijven de juiste renners naar de juiste koersen sturen. Op die manier willen ze het behoud realiseren en hebben ze er ook alle vertrouwen in. Die tactiek helpt. In de Tour wonnen ze 2 ritten met Simon Clarke en Hugo Houle. Met Fuglsang werden ze 3e in de Ronde van Zwitserland.

Degratie uit de WorldTour zou voor Israël-Premier Tech een blamage zijn, vindt Demol. Het team is duur en er zijn enkele dikbetaalde anciens.