Herentals bereidt zich voor op Wout Van Aert en kleurt helemaal groen

Wout Van Aert is de attractie voor het na-Tourcriterium van Herentals. Daar verwachten ze veel volk en zijn ze helemaal voorbereid.

Vanavond is er het na-Tourcriterium van Herentals en ze verwachten veel volk. Wout Van Aert is namelijk de hoofdattractie. De stad deed ook de nodige voorbereidingen. Er is een viptent en een podium. Ook is er heel wat geluidsinstallatie.

Ook deden ze een oproep naar de fans. Iedereen moet iets groens aandoen. Ook mogen de bewoners langs het parcours hun huis in het groen versieren. Herentals gaf zelf al het goede voorbeeld. Ze verlichtten de lakenhal met groene spots.

Het na-Tourcriterium gaat om 19.30 uur door. Daarvoor worden alle deelnemers voorgesteld.