🎥 QuickStep-Alpha Vinyl domineert criterium van Dijon

In de Franse grootstad was QuickStep-Alpha Vinyl de enige Belgische ploeg die present tekende, maar ze domineerden wel de koers.

De overwinning was voor Frans kampioen Florian Sénéchal. Ploegmaat Yves Lampaert, die de proloog in de Tour won en de gele trui droeg, werd derde.

In de sprint werd Benjamin Thomas tweede tussen de twee renners van de ploeg van Patrick Lefevere.

Congratulations to @flosenech on winning the Criterium in Dijon!



1st & 3rd for the Wolfpack, with @yveslampaert rounding out the podium! pic.twitter.com/Ta6sJgZq8z