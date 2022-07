Marianne Vos pakt haar 2e ritzege: "Door mijn ploeg zat ik in de finale goed geplaatst"

Marianne Vos won in Rosheim haar 2e ritzege. Achteraf bedankte ze vooral haar ploeggenotes.

De sprint won Marianne Vos gemakkelijk, maar in het flashinterview zei ze dat de dag niet zo simpel was: "Het was opnieuw een zware rit, maar met onze ploeg zaten we in een goede positie. We hadden iemand in de ruime kopgroep zitten."

In de finale waren er enkele aanvallen en tempoversnellingen. "Door mijn ploegmaten zat ik heel de tijd goed vooraan en uit de wind", zei Vos. Ook hielden ze het tempo in de finale goed hoog."

Uiteindelijk kon Vos sprintten voor de zege: "Ik weet niet of ik de snelste was. Ik kon goed gebruik maken van het wiel van Ellen van Dijk. Op het einde kwam Elisa Balsamo opzetten. Ik had meer snelheid dan haar, maar ik kon niet verder versnellen. Dus zat ik te hopen dat ik het kon volhouden."