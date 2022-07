VOORBESCHOUWING: Wie is de sterkste in de Clasica San Sebastian?

Traditioneel volgt de zaterdag na de Tour de Clasica San Sebastian. Voor een groot deel van het peloton het begin van het laatste deel van het seizoen.

Als we kijken naar de erelijst staan alleen maar grote namen op de erelijst van de Clasica San Sebastian. Ook wonnen er in het verleden ook 3 Belgen. In 1983 was dat Claude Cricquielion. Philippe Gilbert won in zijn topjaar 2011. De laatste Belgische winnaar is Remco Evenepoel. Hij won in 2019.

ZWARE FINALE

Het parcours is nog altijd hetzelfde als de voorbije edities. Het is bijna 225 km lang en het profiel is typisch voor het Baskenland. Er moet dus weer heel wat geklommen worden. In de 1e lus ten westen van San Sebastian zijn er al 3 beklimmingen.

Daarna maken de renners de doorsteek richting de Jaizkibel en Erlaitz. Na dat tweeluik rijdt het peloton voor de 1e keer over de streep. Daarna maken ze nog een extra lus richting de Murgil-Tontorra. Op de top is het nog ruim 8 km rijden. Ideaal om daar weg te rijden.

Bij de favorieten hoort ook een Belg. Remco Evenepoel was op hoogtestage in Livigno om zich voor te bereiden op de Spaanse koersen. Hij kan proberen voor een 2e keer te winnen. Eerder in de week werd er al gekoerst in Spanje. Simon Yates won de Ordiaziko Klasika en een rit en het eindklassement in de Vuelta Castilla y Leon.

Tadej Pogacar is misschien wel de topfavoriet. 6 dagen na zijn 2e plaats in de Tour staat hij aan de start in San Sebastian. Girowinnaar Jai Hindley keert voor de eerste keer weer terug in het peloton. Matej Mohoric zal ook wel een plan hebben om proberen te winnen. Net voor de top van de Tontorra kan hij aanvallen en van zijn daalkunsten gebruik maken.

ONZE STERREN:

***** Tadej Pogacar

**** Remco Evenepoel

*** Simon Yates, Jai Hindley

** Matej Mohoric, Alejandro Valverde, David Gaudu, Daniel Felipe Martinez

* Tao Geoghegan Hart, Alberto Bettiol, João Almeida, Vincenzo Nibali, Bauke Mollema