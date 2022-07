Evenepoel gaat vol voor tweede zege in San Sebastian: "Ben completere renner dan drie jaar geleden"

Remco Evenepoel is klaar voor de Clasica San Sebastian. Op verkenning reed hij de ploegmaats makkelijk uit het wiel, benieuwd wat het in de race zal geven.

Evenepoel won de klassieker al eens in 2019. Toen was dat een van zijn eerste grote exploten in het peloton.

Intelligenter

"Ik ben een completere renner dan drie jaar geleden. Als 19-jarige was mijn lichaam nog niet volledig ontwikkeld', klinkt het bij Sporza.

"Ik kan de koers nu ook beter lezen, ik ben intelligenter. Mijn gewicht schommelde vroeger ook, maar dat is nu stabieler. Ik weeg 2 kg minder, maar ben nog altijd even explosief. Het gevoel zit dus goed."