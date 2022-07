Jonge Belgische ziek en witte trui kwijt: "Ze had nooit mogen starten"

Julie De Wilde heeft haar witte trui in de Tour de France Femmes moeten afgeven. Door ziekte kon ze niet helemaal voluit gaan.

Wat een pech voor Julie De Wilde. Ze droeg na 5 dagen de witte trui, maar in de nacht van donderdag op vrijdag werd ze ziek.

Slecht slapen, koorts, spierpijn, ... Neen, het was niet haar nachtje. En dus was het een hele dag afzien in het peloton.

Beschermen

"Je moet haar tegen haarzelf beschermen, ze had nooit mogen gestart zijn", aldus Bert De Backer in Vive le Vélo.

"Talent gaat niet verloren door te rusten, maar door zo'n dingen te doen misschien wel", is de analist erg duidelijk.