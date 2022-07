Halve Belg Johan Jacobs breekt zijn sleutelbeen in de Ronde van Polen

In de slotkilometer van de 1e rit van de Ronde van Polen was Johan Jacobs een van de grootste slachtoffers. Hij reed nog over de streep, maar hij moest naar het ziekenhuis.

Daar bleek dat hij zijn linkersleutelbeen had gebroken. Hij zal dus niet meer starten in de volgende rit. Wanneer hij kan terugkeren in het peloton is nog niet bekend.

🇵🇱 #TdP22: Unfortunately, @johanjacbs crashed before the sprint on stage one of the @Tour_de_Pologne and had to be transferred to hospital, where a left collarbone fracture was revealed. Get well soon, mate - so sad to see 😔 pic.twitter.com/emBH81Rh8t