Van Vleuten legt er nog een extra laagje op met solo op La Planche en wint met glans Tour de France Femmes

Dat Annemiek van Vleuten de Tour de France Femmes zou winnen, stond eigenlijk al vast na haar demonstratie in de voorlaatste rit. Een resterend doel was in de gele trui ook naar winst soleren op La Super Planche des Belles Filles.

Ook in de slotetappe hoopten enkele aanvalslustige rensters om via de vroege ontsnapping de favorieten te verrassen. Mavi García, Brown, Chabbey, Patino, Lippert, Kastelijn, Markus, Demay en Thomas vormden met hun negenen een mooi elitegroepje.

In de achtergrond viel er eveneens al wel wat te beleven en was het allesbehalve een rustige dag voor gele trui Van Vleuten. Liefst tot driemaal toe moest de kopvrouw van Movistar van fiets wisselen. Kort na die eerste fietswissel ging Kopecky overigens volop tempo maken, maar Van Vleuten kon toch weer haar stekje in de groep der favorieten innemen.

AANVAL VAN VLEUTEN OP 6 KILOMETER VAN DE TOP

Na de Ballon d'Alsaçe was de kopgroep nog voorop. García was de aanvalster die het het langst kon uitzingen, maar zag ene Van Vleuten op en over haar gaan. De leidster in de Tour was op zes kilometer van de streep aan haar aanval op La Super Planche des Belles Filles begonnen.

Demi Vollering, de tweede in het klassement, was opnieuw de tweede beste renster en beperkte ook enigszins de schade. Dat neemt niet weg dat Van Vleuten de beste was in deze Tour de France Femmes. Een ritzege op La Super Planche des Belles Filles is de kroon op het werk. Dat belangrijkste werk is de Tour op haar palmares zetten en ook dat heeft Van Vleuten voor mekaar. Vollering werd tweede in de rit, Persico derde.