Analist ziet geen graten in Tour de France Femmes van drie weken

De eerste editie van de Tour de France Femmes heeft voor een mooie achtdaagse gezorgd.

Het zal erop aan komen voor de Tour de France om alles goed te analyseren, maar sommige zaken zijn er beter niet. “Ik snap dat iedereen graag een tijdrit wil omdat dit bij een grote ronde hoort”, zegt Ruben Van Gucht bij Sporza. “Maar stel dat er zo een tijdrit was op dag 6, dan had Van Vleuten de tegenstand daar al op 3 minuten gezet en was de spanning er meteen uit.”

Een Tour van drie weken lijkt geen optie. “Je zou de Tour nog kunnen verlengen, maar dan naar maximaal 10 dagen en met een rustdag tussen. Ik zie echter weinig in een Tour van 3 weken, want dan kom je ook al in de problemen met de plaats op de kalender."

“Volgens mij is het nu veel belangrijker dat je deze formule kopieert naar de Giro en de Vuelta. Die organisaties staan nog niet altijd helemaal op punt. Dat zou een mooie stap voorwaarts zijn, eerder dan het verlengen van deze Tour. Dat is de volgende logische stap.”