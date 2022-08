Quinten Hermans grijpt naast de derde rit in de Ronde van Polen

De derde rit in de Ronde van Polen is in Przemysl gewonnen door Sergio Higuita.

Edward Theuns had er zin in en ging met vier anderen in de aanval. De voorsprong liep maximaal tot 7 minuten op, maar het peloton was duidelijk niet van plan om hen te laten rijden.

Michel Hessmann was de laatste van de vluchters die overbleef, maar dat zijn verhaal niet zou eindigen in een ritzege was al een tijdje duidelijk aan het worden.

Een sprint dus, met wat van het peloton nog overbleef was de ontknoping van de dag, want niemand geraakte nog weg, ondanks een poging van Teunissen.

Quinten Hermans leek ideaal geplaatst te zitten, maar Sergio Higuita van Bora-Hansgrohe maakte het af voor Pello Bilbao. Hermans moest genoegen nemen met derde stek.