Steun van Lefevere brengt wat teweeg bij AG NXTG maar D'hoore laat nog niets los: "Ik ga geen namen noemen"

Door Lefevere die wat sponsors heeft warm gemaakt, zou het AG NXTG van ploegleidster D'hoore volgend jaar een ferme stap moeten kunnen zetten. Zowel qua omkadering als qua sterkte van de ploeg.

In de laatste Vive le Vélo werd de tendens besproken om steeds meer op hoogtestage te gaan. Is dat ook waar AG NXTG naartoe wil? "Op termijn wel, maar er moet budget voor zijn", is Jolien D'hoore realistisch. "In het vrouwenwielrennen is er wel voldoende budget in de WorldTour, maar bij de teams hieronder is het iets minder en dan moet je roeien met de riemen die je hebt."

Onder meer dankzij de steun van Patrick Lefevere komt er in 2023 een budgetverhoging. "Volgend jaar gaan we hopelijk wel die middelen hebben en kunnen we wel op hoogtestage." Ook gaat de ploeg fel versterkt worden. Lefevere hintte op een poging om Kopecky los te weken bij SD Worx, als zij niet tevreden zou zijn met de komst van Wiebes naar die ploeg.

"Ik mag officieel nog niets zeggen", was D'hoore er zich van bewust dat het op het moment van de uitzending nog een 1 augustus was. "Er komen heel wat mooie namen bij, maar ik ga geen namen noemen. Ik ben er zelf geen fan van om contracten te doorbreken en mijn ploeg AG Insurance NXTG ook niet. Ik denk dat je daar alleen vijanden aan overhoudt en dat willen we niet. De wielerwereld is klein, je hebt mekaar altijd nodig."