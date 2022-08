'Superman' mag weer vliegen op de fiets: Astana heft schorsing op ondanks beschuldigingen inzake drugshandel

Miguel Ángel López, die de bijnaam 'Superman' met zich meedraagt, is een verdachte in een onderzoek naar drugshandel rond Dr. Maynar. "Nadat Miguel Ángel López ondervraagd werd door de Spaanse politie als deel van een onderzoek naar Dr. Maynar, schorste Astana de renner in afwachting van meer duidelijkheid", opent Astana een nieuw communiqué.

"Op basis van de verkregen informatie kreeg Astana het advies dat het niet langer in positie is om de schorsing aan te houden of de renner zijn rechten te ontzeggen", meldt het team het einde van die schorsing. "De Spaanse autoriteiten en de UCI hebben niets gevonden. Miguel Ángel López zal opnieuw geïntegreerd worden en het voorziene prrogramma afwerken (Ronde van Burgos en nadien Ronde van Spanje)."

