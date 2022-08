Astana ziet een renner tijdelijk afhaken door gezondheidsproblemen

Astana draait al het hele seizoen een grijs seizoen. Ze wonnen nog maar 4 wedstrijden. Met Sebastian Henao zien ze iemand extra uitvallen.

Henao besliste om zijn carrière op pauze te zetten. Hij doet dat vanwege gezondheidsproblemen. Astana liet weten dat ze zijn keuze respecteren.

