Na Wout van Aert en Remco Evenepoel: "Grote drie van Belgische wielrennen"

Met Wout van Aert en Remco Evenepoel heeft ons land twee renners die voor de nodige uitstraling zorgen.

Volgens Jelle Vanendert mag je daar een derde namen aan toevoegen. “Sinds deze zomer is daar Jasper Philipsen bijgekomen”, stelt Vanendert vast bij Het Belang van Limburg.

“Ik denk dat de Hammenaar nu voorgoed vertrokken is. Jasper zal met heel veel vertrouwen de rest van zijn seizoen afwerken en zelfvertrouwen is nu eenmaal een belangrijke brandstof voor zo'n afwerker als hij.”

Maar er is nog veel meer op komst. “Ons land beschikt over nog een hele lading profs die het in zich hebben om op het allerhoogste toneel een koers te winnen. België is en blijft ondanks zijn grootte een koersland. We tellen dan misschien wel een pak minder jeugdrenners dan vroeger, de werking bij de jeugd is verre van slecht.”