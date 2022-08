'Stefan Küng gaat toch wellicht niet naar DSM en lijkt bij Groupama-FDJ te blijven'

Stefan Küng blijft volgens Wielerflits wellicht bij Groupama-FDJ. Zo lijkt Team DSM achter het net te vissen.

Bij Team DSM vertrekt Søren Kragh Andersen. Ze zijn op zoek naar iemand om hem te vervangen. Dat leek Stefan Küng te worden. Die was volgens VeloNews op zoek naar een contract van 3 jaar waarin hij 1,2 tot 1,5 miljoen per jaar zou verdienen. Hij kon dat doen door een clausule in zijn contract bij Groupama-FDJ, waar hij nog een contract tot eind 2023 heeft.

Er waren ook andere ploegen in Küng geïneresseerd, zoals Team UAE Emirates, Bora-Hansgrohe en Trek-Segafredo. Tijdens de Tour leek DSM volgens Wielerflits in polepositie te zitten om hem binnen te halen.

Toch lijkt het erop dat Groupama-FDJ hem gaat houden. Officieel is het nog niet bevestigd, maar Wielerflits weet dat er een extra clausule in het contract van Küng staat. Die clausule zegt dat Groupama-FDJ het hoogste bod mag evenaren en hem dan kan houden.