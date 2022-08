Een kleine operatie voor Caleb Ewan na de Tour

Caleb Ewan heeft net na de Tour een kleine operatie ondergaan. Dat vertelde John Lelangue aan Het Nieuwsblad.

De Tour van Lotto Soudal was niet geslaagd. Ze rekenden op ritwinst met Caleb Ewan, maar zijn sprint kwam er nooit uit. Zijn dichtste ereplaats was een 8e plaats op de Champs-Élysées. Achteraf gaf Lotto Soudal aan dat Ewan niet helemaal in vorm was.

John Lelangue vertelde tijdens een interview aan Het Nieuwsblad dat Ewan net na de Tour een kleine operatie onderging. Lelangue en Lotto Soudal hopen dat Ewan al aan de start van de Circuit Franco Belge kan staan. Die gaat door op 10 augustus.

Dat heeft een belangrijke reden. Ewan is belangrijk in de strijd om het behoud binnen de WorldTour. Hij moet nog punten opleveren voor de ploeg.