Nog een renner erbij voor Alpecin-Deceuninck in 2023: Italiaan stroomt door vanuit opleidingsploeg

Alpecin-Deceuninck blijft met nieuws komen. Het doet in 2023 ook beroep bij een renner die bij de opleidingsploeg zich meteen bewezen heeft.

Alpecin-Deceuninck pikte midden juni Nicola Conci op. Zo kon de 25-jarige Italiaan weer voor een ploeg wedstrijden gaan rijden, nadat Gazprom-RusVelo geschorst werd vanwege de Russische invasie in Oekraïne. Alpecin-Deceuninck stalde hem wel in de opleidingsploeg.

Conci greep zijn kans alvast met beide handen en liet in zijn eerste rittenkoers al twee keer een top tien noteren, met daar nog eens een zesde plek in het eindklassement er bovenop in de Ronde van Slovenië. Bijgevolg zijn ze bij Alpecin-Deceuninck helemaal overtuigd: ze laten hem volgend jaar doorstromen van de opleidingsploeg naar het ProTeam.

Het hoeft geen betoog dat Conci in de wolken is. "Ik had halfweg het seizoen al de kans om Alpecin-Deceuninck te vervoegen en ik kijk er echt naar uit om in 2023 bij het ProTeam te horen!" Eerder op de dag kondigde de ploeg ook al de komst van Quinten Hermans, Søren Kragh Andersen, Kaden Groves en Jensen Plowright.