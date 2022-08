Quick-Step koerst in Ronde van Polen verder zonder winnaar van Baloise Belgium Tour

Quick-Step doet het in de Ronde van Polen vooraan met een renner minder. De winnaar van de Baloise Belgium Tour heeft opgegeven.

Geen Mauro Schmid dus meer in de Ronde van Polen. De Zwitser was in de derde etappe nog zesde geëindigd en reed ook de vierde rit uit, maar is in de vijfde etappe niet meer van start gegaan. Dat bevestig zijn ploeg Quick-Step Alpha Vinyl op sociale media.

"Jammer genoeg zal Mauro Schmid niet meer van start gaan in de Ronde van Polen vanwege keelpijn", meldt Quick-Step. "We wensen Mauro een spoedig herstel!" Met ziektegevallen is het in deze tijden immers alle risico vermijden.

Unfortunately, @mauro_schmid won’t take the start today at the #TdP22 due to throat ache.



We’re wishing Mauro a fast recovery!



Photo: @GettySport pic.twitter.com/HxvOL2Q7Oz — Quick-Step Alpha Vinyl Team (@qst_alphavinyl) August 3, 2022

Zo'n anderhalve maand geleden werd Schmid nog de eindwinnaar van de Baloise Belgium Tour, na een veelbesproken secondenspel met concurrent Tim Wellens.