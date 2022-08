🎥 Tim Merlier tekent voor Quick Step-Alpha Vinyl: "Het is een mooie kans"

Tim Merlier is een van de nieuwe aanwinsten voor Quick Step-Alpha Vinyl. Merlier sprak over de overgang en de toekomst.

"Als ik naar de geschiedenis van Quick Step-Alpha Vinyl kijk, dan zie ik dat ze een enorme traditie hebben om met met sprinters te werken", zei Tim Merlier. "Ik ben dan ook heel blij dat ik voor hen kan rijden. Het is ook iets groots om als Belg voor hen te rijden. Toen ik jong was, ben ik een paar keer naar hun ploegvoorstelling geweest. Het is ook een beetje een droom die uitkomt. Ook vind ik het een mooie kans."

"Ik kan me nog herinneren toen Tom Boonen in de Belgische trui reed", ging Merlier verder. "Nu kan ik hetzelfde doen. En het is extra speciaal dat Remco Evenepoel de titel voor het tijdrijden heeft. Ook zie ik Bert Van Lerberghe terug in de ploeg. Wij zijn heel goede vrienden en hopelijk kunnen we samenwerken in de sprint."

"Veldrijden heb ik altijd graag gedaan. Dus ik hoop dat ik enkele veldritten ga kunnen rijden, maar de focus ligt op de weg. Mijn 1e grote doel zal Gent-Wevelgem zijn. Ik zou graag die koers op mijn palmares willen zien staan."