Belgisch één-tweetje in de Ronde van Tsjechië: Rune Herregodts wint voor Johan Meens

Rune Herregodts heeft de 1e rit in de Ronde van Tsjechië gewonnen. Hij was de sterkste uit de vroege vlucht en won in de sprint van Johan Meens. Ook is Herregodts de 1e leider.

De 13e Ronde van Tsjechië begon met een heuvelachtige rit van Unicov naar Prostejov. De rit was ruim 181 km lang. Onderweg waren er 3 officiële hellingen, maar het profiel van de rit verraadde meer hellingen. Pas de laatste 35 km waren min of meer vlak. Op het einde waren er nog 2 plaatselijke ronden van zo'n 15 km. Richting de 1e officiële klim van de dag ontstond de vroege vlucht. Daarin zaten 5 renners met onder meer Rune Herregodts en Johan Meens. Ze kregen maximaal 3,5 minuten. Het peloton leek de ontsnapping heel de tijd onder controle te hebben, maar bij het ingaan van de plaatselijke ronden hadden de vluchters nog steeds 2,5 minuten voorsprong. Het peloton zette in de laatste 10 km de gashendel helemaal open en de voorsprong begon te slinken. Op 5 van het einde was de voorsprong tot minder dan een minuut gezakt. Toch konden de leiders uit de greep van het peloton blijven. Herregodts sprintte naar de overwinning. Meens werd 2e. Herregodts is ook de 1e leider van de rittenkoers.