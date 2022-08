De belangrijkheid van de ploeg en ploegleidster Van De Vijver voor Belgische kampioene: "Je ziet het verschil"

Na een race tegen de tijd kon de Belgische kampioene de Tour rijden. Haar ploeg en ploegleidster zijn heel erg belangrijk voor haar.

Bij Plantur-Pura maakt Kim de Baat mooie momenten mee: het veroveren van de Belgische titel, deelname aan de Tour de France Femmes. Het is ook geen toeval dat uitgerekend Plantur-Pura het beste in haar naar boven haalt. "Ik heb al heel veel meegemaakt in verschillende teams. Je ziet heel duidelijk het verschil."

De omkadering zorgt er voor dat de rensters zich volop op de koers kunnen focussen. "De professionaliteit, hoe anders het is in vergelijking met andere teams waar ik al heb voor gereden: dat brengt iedereen naar een hoger niveau. Dat is heel goed."

DERDE SAMENWERKING MET VAN DE VIJVER

Het is voor De Baat ook alweer een samenwerking met Heidi Van De Vijver. "Ik heb voornamelijk bij Lensworld drie jaar in haar team gereden. Zij was daar ploegeigenaar en ploegleidster. Twee jaar geleden bij Ciclotel, waar ze ook ploegleidster was, kwam ik ze ook tegen en nu weer bij Plantur-Pura. Dat klikt gewoon heel goed."

Het is ook wel enigszins toeval dat het tot meerdere samenwerkingen tussen beiden is gekomen. "Zij besliste niet over mijn overstap, maar heeft misschien wel aangedrongen op mijn komst bij de Roodhoofts. Dat hoop ik, al maakt het niet meer uit. Wat telt, is dat ik er nu zit."