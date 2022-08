Dries Van Gestel gaat voor zijn team sleutelrol blijven spelen in Vlaamse klassiekers en verlengt contract

Ze zijn bij zijn team heel tevreden over de prestaties van Dries Van Gestel, die in de Vlaamse klassiekers dit jaar meer dan zijn stempel drukte. Op naar meer van dat dus.

Dries Van Gestel heeft zijn contract bij TotalEnergies immers verlengd. Zeker tot het einde van 2024 gaat onze landgenoot de kleuren van de Franse formatie dragen. Van Gestel werkte in 2022 een sterk klassiek voorjaar af, met een overwinning in de Profronde van Drenthe, een derde plek in Gent-Wevelgem en nog een paar toptiennoteringen.

Van Gestel onderstreept op de ploegsite hoe goed hij zich voelt bij TotalEnergies. "Ik ben heel gelukkig dat ik het avontuur verder kan zetten bij dit team. Het is een teken van vertrouwen van de ploeg en dat doet me enorm plezier. Ik ga deze mooie trui met fierheid blijven eren. De familiale sfeer in de ploeg is heel belangrijk voor mij."

Un élément clef pour la campagne flandrienne 🎯

🎙 @VgDries — Team TotalEnergies (@TeamTotalEnrg) August 4, 2022

Voor de Arendonkenaar mag het dus op dezelfde manier blijven lopen. "Met de Vlaamse klassiekers blijven mijn doelen dezelfde in de twee komende seizoenen. Ik wil mijn progressie in deze koersen verderzetten en zo goed mogelijke resultaten behalen."