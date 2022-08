Hermans een versterking bij Alpecin-Deceuninck: "Bedoeling dat niet alle druk op Mathieu van der Poel blijft liggen"

Als hij ook bij Alpecin-Deceuninck het zwembad in duikt, zal dat een teken zijn dat Hermans ook bij die ploeg weet te winnen. Quinten Hermans wordt een ploegmaat van Mathieu van der Poel.

Alpecin-Deceuninck heeft de komst van Hermans nu ook officieel bevestigd. Hij gaat ook blijven crossen, maar de weg krijgt prioriteit. Als puncher zal Hermans wel degelijk zijn kansen krijgen om voor overwinningen te gaan. Weinig renners met gelijkaardig profiel bij Alpecin-Deceuninck. De enige die misschein in de buurt komt is ene Mathieu van der Poel.

"Het is ook de bedoeling dat niet alle druk op Mathieu zijn schouders blijft liggen, zodat hij zich af en toe ook eens kan wegsteken in de schaduw van de grotere ploegen", legt Quinten Hermans uit bij Sporza. "De kern rond hem wordt dan ook flink uitgebouwd." Dat klopt, want ook Kragh Andersen, Groves en Jensen Plowright zijn nieuwe namen.

© photonews

Christophe Roodhooft laat in Het Nieuwsblad optekenen dat de ploeg gevoelig versterkt is en niet enkel in de breedte. Kopman Van der Poel is voor Hermans uiteraard geen onbekende. "Ik heb al heel vaak tegen hem gereden, maar echt goed ken ik hem niet", gaat Hermans bij Sporza verder. "We hebben een beetje dezelfde ingesteldheid, altijd willen koersen, en ik denk dat Alpecin-Deceuninck ook daarom voor mij heeft gekozen."