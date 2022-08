Imponerende UAE-klimmer McNulty krijgt lof van zijn landgenoot: "Hij was aan het vliegen"

Ondanks het niet winnen van de Tour door Pogačar heeft met McNulty één van de andere UAE-klimmers toch kunnen imponeren. Die heeft dan nog eens een landgenoot die zijn klimcapaciteiten maar al te goed kent.

De tocht door de Pyreneeën richting Peyragudes van Brandon McNulty sprak boekdelen. Tot in de slotkilometer van de laatste klim bleef de Amerikaan bij Pogačar en Vingegaard. "Ik zag hoe Brandon het deed na de rit, op TV", zegt Matteo Jorgenson aan VeloNews. " Het is geweldig, ongelooflijk cool. Hij was aan het vliegen."

Brandon McNulty heeft een enorme motor

Matteo Jorgenson is - hoewel zijn naam het niet doet vermoeden - ook een Amerikaan en rijdt voor Movistar. "Ik weet tot wat Brandon in staat is, we trainen samen van bij de junioren. Hij heeft een enorme motor en een waanzinnig potentieel. Ik was niet echt verrast door wat hij deed."

Werkpunt voor McNulty is nog om vaker met zo'n prestaties op de proppen te komen. "Hij heeft enkel de regelmaat niet om dat elke dag te doen. Maar als hij zijn dag heeft, is hij supergoed en ik ben blij dat hij dat kon tonen."