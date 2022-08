Rohan Dennis zet specialisatie nog eens in de verf op Commonwealth Games, ook medaille voor Geraint Thomas

Rohan Dennis heeft nog eens van zich doen spreken. Op de Commonwealth Games was hij in zijn specialisatie de beste en dan weet u waarover het gaat.

Tijdrijden dus. Ook een individuele tijdrit van 37 kilometer, van en naar Wolverhampton, maakte deel uit van de Commonwealth Games. Weinig verrassingen in de uitslag. Het was vooral uitkijken naar de prestaties van Dennis, Plapp, Thomas en Wright en zij waren allen in de top vijf te vinden.

DUIDELIJK VERSCHIL

Dennis was diegene die de 37 kilometer het snelst kon afleggen. Op hem stond geen maat, want met een verschil van 26 seconden was er een duidelijke kloof ten opzichte van de tweede snelste man. Dat was de Brit Fred Wright, die ook al een sterke Tour reed.

Geraint Thomas kwam ook nog wel in aanmerking voor die tweede plaats, maar kwam ten val. De Welshman had wel nog een ruimschoots voldoende marge om zijn bronzen medaille te redden. Thomas gaf 28 seconden toe op Dennis. De rest kreeg op zijn minst meer dan 2 minuten aan de broek. Nieuw-Zeelander Aaron Gate en Australiër Luke Plapp maakten de top vijf compleet.