Tijdrittalent slaat de beloftecategorie over en tekent voor 3 seizoenen bij INEOS Grenadiers

Dit moment rijdt Josh Tarling bij de junioren. Hij wordt gezien als een tijdrittalent. Bij de junioren reed hij 5 tijdritten. Hij won er 4. Enkel op het WK werd hij geklopt in een tijdrit. Vorig jaar klopte hij onder meer Alec Segaert die begin juli nog Europees kampioen tijdrijden bij de beloften werd.

INEOS Grenadiers wil het tijdrittalent al aan zich binden en legde Tarling voor 3 jaar vast. "We zagen al mooie tijdrituitslagen van Tarling", zegt Rod Ellingworth. "We willen hem ondersteunen en helpen. Hij zal deel uitmaken van ons talentenprogramma. Daar kan hij de renner worden die hij wil worden."

