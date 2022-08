Wielerploegen Intermarché-Wanty-Gobert en DSM lachen met Formule 1-farce

Het draait allemaal rond autoracer Oscar Piastri. Formule 1-team Alpine kondigde in een persbericht aan dat de Australiër volgend jaar één van de vaste rijders zou zijn, maar die ontkende dat later en trekt wellicht naar een ander team. Het inspireerde DSM tot een tweet waarmee het zogezegd de komst van Piastri aankondigde. "Piastri ruilt 4 wielen in voor 2 en gaat van Alpine naar de Alpen. Welkom bij het team, Oscar!"

Het gezicht van de rijder werd meteen ook op een DSM-shirt geplakt en bij Intermarché-Wanty-Gobert deden ze hetzelfde. "Sorry DSM, maar Oscar Piastri heeft er voor gekozen om IWG te vervoegen. Daar is geen persbericht voor nodig", zo klinkt het parodiebericht.

First new season transfer confirmed! 🚨 Oscar Piastri swaps 4 wheels for 2 going from Alpine to the Alps 🤪Welcome to the team, Oscar! 🤣 #SillySeason #FakeNews #Piasco https://t.co/JUBw8vrRNg pic.twitter.com/MfLeBwgQTT

Waarop ze bij DSM dan weer de tweet die Pastri de wereld in stuurde ging nabootsen. "Zonder onze goedkeuring tweette Intermarché-Wanty-Gobert dat Oscar voor hen koerst volgend jaar. Dit is verkeerd. Hij zal niet voor IWG rijden volgend jaar." Dat laatste klopt dan toch in deze uitwisseling van hilarische berichten. Wellicht gaat deze farce de F1 nog wel een tijdje achtervolgen.

We understand that, without our agreement, @IntermarcheWG have put out a tweet this afternoon that Oscar is cycling for them next year. This is wrong and he has not signed a contract with IWG for 2023. He will not be cycling for IWG next year. #SillySeason #FakeNews #Piasco https://t.co/7yjrsyn51h