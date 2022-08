Alexis Vuillermoz blijft TotalEnergies trouw: "Het beste recept voor mij om te presteren"

Alexis Vuillermoz heeft verlengd bij TotalEnergies. Hij rijdt al sinds 2021 voor de Franse ploeg.

Ook in 2023 als in 2024 zal Alexis Vuillermoz voor TotalEnergies rijden. De puncheur verlengde zijn aflopende contract. "Ik voel me hier goed binnen de ploeg", zegt Vuillermoz. "Dit is voor mij de beste structuur, zowel qua uitrusting en sfeer als qua management. Voor mij is het het beste recept om te presteren."

Vuillermoz reed tussen 2014 en 2020 voor AG2R Citroën. In zijn carrière won hij een rit in de Tour op Mûr-de-Bretagne en een rit in de Dauphiné.